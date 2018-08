Nel marasma del mercato era passato praticamente inosservato. D'altronde la Juve ha messo a segno un colpo dietro l'altro anche per Under 23 e Primavera. Ed ora il gruppo di Francesco Baldini può metterne in mostra uno in più. Già al «Mamma Cairo», la Primavera bianconera ha proposto un attacco completamente costruito sul mercato: il danese Baden Frederiksen a sinistra, Markovic centravanti, l'ex Barça Moreno trequartista e a destra Kevin Monzialo (foto Twitter Caen). Proprio quest'ultimo rappresenta la novità emersa in queste ore. Attaccante di grande prospettiva classe 2000, è arrivato dal Caen in prestito con diritto di riscatto: agile e tecnico, è entrato proprio negli scorsi mesi anche nel giro della ricca Nazionale Under 18 francese. Un altro colpo messo a segno dal vice-ds Federico Cherubini.