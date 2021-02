La Juventus è vicina a chiudere un colpo in attacco. Come scrive Don Balon, i bianconeri sono a un passo da Folarin Balogun, attaccante 19enne capitano dell'Under 23 dell'Arsenal. Cercato pure da United e Lipsia, secondo gli spagnoli per lo statunitense (con passaporto inglese) sono in pole i piemontesi.