Direttamente dal Corriere della Sera in edizione Torino, il giornalista Massimiliano Nerozzi svela come Max Allegri abbia aperto a cessioni illustri nella Juventus che verrà: "Dallo shopping estivo Allegri vorrebbe un difensore centrale, un terzino destro, un centrocampista centrale, così mette in discussione Cancelo e Pjanic come possibili ceduti d'estate".