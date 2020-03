Secondo La Gazzetta dello Sport, il presidente della Fiorentina, Rocco Commisso, ha già spiegato personalmente alla famiglia di Federico Chiesa che non è disposto ad ascoltare nessuna proposta da parte della Juventus. "Se i bianconeri lo vorranno con tanto di offerta di Paratici, lui rifiuterà tutto e in Italia non esistono alternative vere dato che l’Inter ha rallentato", si legge.