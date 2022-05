E’ ancora in ballo, però, il suo riscatto dalla Juventus. Queste le cifre dell’operazione: entro il 30 giugno 2021, Cairo aveva il diritto di opzione per il suo acquisto a titolo definitivo a 16 milioni di euro pagabili in cinque esercizi ma non è stato esercitato.Tali risultati sportivi non sono stati raggiunti e ora la base di partenza resta di 14 milioni. Troppi per i granata che vogliono uno sconto.In questa settimana è in programma un summit tra la Juventus e il Torino. Il club bianconero è intenzionato ad accontentare il ragazzo che vuole rimanere alla corte di Juric.