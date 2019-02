Mauro Icardi alla Juventus? Negli ultimi giorni se n'è parlato molto dopo la rottura con l'Inter e le parole di Paratici in merito a un tentativo estivo per il numero 9 dell'Inter. Massimiliano Allegri, subito dopo la gara contro il Frosinone, ha detto: "Io di mercato non so mai nulla, d’estate vado al mare e poi mi portano i giocatori. Di sicuro è centravanti che fa gol con grande facilità e che deve fare ancora la sua strada. Ma non posso giudicarlo se non lo alleno, in questo gli osservatori hanno più occhio. L’allenatore valuta i giocatori se e quando li allena".