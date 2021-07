La Juventus non ha ancora messo a segno il colpo a centrocampo per la prima squadra, con Manuel Locatelli e il ritorno di Miralem Pjanic a tenere banco principalmente, ma intanto il club bianconero si è assicurata un mediano per la formazione Primavera: il 16enne belga Joseph Nonge Boende.

SCOPRI CHI È SU ILBIANCONERO.COM