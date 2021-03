Il 31 maggio l'Italia under 21 giocherà a Lubiana, capitale slovena, i quarti di finale degli Europei di categoria. In quella partita sicuramente non ci sarà Gianluca Frabotta. Il terzino sinistro della Juventus, infatti, è entrato negli ultimi minuti della partita di ieri sera vinta contro la Slovenia, e in quel breve frangente ha rimediato un'ammonizione da diffidato, che lo costringerà dunque a saltare il quarto di fine maggio. La speranza è che gli Azzurrini vincano quella partita e che lui quindi torni a disposizione con la semifinale.