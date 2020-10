Gigi Buffon è la storia della Juventus. Una militanza in bianconero che dura dal 2001 (con l'unica parentesi al PSG nel 2018-2019) fatta di trofei, vittorie, amore, parate, record e tanto carisma. Oggi la Juve ha pubblicato su Twitter una doppia foto: Buffon agli inizi della sua carriera juventina e Buffon oggi. In mezzo, tantissime presenze in Serie A. Più di qualunque altro giocatore nella storia. Una storia che non è ancora finita, nelle vesti di secondo portiere, riserva di un ottimo Wojciech Szczesny e soprattutto grande chioccia per il gruppo.