In casa Juventus resta ancora da definire la posizione di Medhi Benatia. Anche con la possibile cessione di uno tra Rugani e Caldara, il marocchino non è sicuro della permanenza a Torino. Non a caso, alla richiesta di Caldara da parte del Milan, i bianconeri hanno aperto alla possibilità di cedere Benatia e non l'ex atalantino. Il classe '87, oltre che al Marsiglia, piace al Borussia Dortmund.