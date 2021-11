. Già, perché già da qualche mese circolava la voce di un rapporto non proprio ai massimi termini tra Bernardeschi e Raiola, il giocatore si immaginava fin dall'inizio di poter ottenere qualcosa in più dal super agente. D'altronde quando aveva deciso di lasciare lo storico manager Beppe, semplicemente fondamentale per concretizzare il trasferimento di Bernardeschi alla Juve nonostante tutte le difficoltà del caso sull'asse Firenze-Torino, l'obiettivo era quello di dare una svolta alla propria carriera che però non poteva dipendere da altro che dal proprio rendimento., quando per la Juve era ormai un giocatore assolutamente cedibile., solo l'ipotesi Milan avrebbe potuto convincerlo ma alla fine dello scambio con Alessio Romagnoli non si fece più nulla anche a causa dei rapporti tesi del club rossonero con lo stesso, la dirigenza bianconera aveva prospettato un ingaggio da 2,5-3 milioni (bonus inclusi) rispetto a quello attuale da oltre 4 milioni. Dati i tempi e il contesto, una proposta accettabile dal punto di vista di Raiola, anche perché il mercato continuava tutto sommato a latitare nonostante i recenti segnali di crescita sul campo di“Di rinnovo parleremo al momento giusto”, ha dichiarato poco tempo fa Bernardeschi. Tempo al tempo dunque, ma questo cambiamento allontana ancora un po' il rinnovo e avvicina almeno un po' l'addio alla Juve.