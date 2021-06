Un'estate calda, senza grandi rivoluzioni all'orizzonte.. In attesa di conoscere il futuro di Cristiano Ronaldo, che in caso di addio potrebbe cambiare i parametri economici della campagna acquisti, Cherubini è al lavoro per risolvere alcune situazioni in mezzo al campo (Ramsey è in uscita( e in attacco (a partire da Morata). Non in difesa che, salvo sorprese, dovrebbe ripartire dai soliti noti.Le certezze di Allegri sonoper il quale è stato respinto un tentativo del Barcellona, più, che dopo l'Europeo dovrebbe rinnovare il contratto ancora per una stagione. Il capitano azzurro, per esperienza e leadership, è un intoccabile del tecnico livornese, nessuna decisione è stata presa, ma c'è la forte sensazione che l'avventura in bianconero, iniziata nel 2005, possa continuare fino al 2022.Per completare il reparto, al momento, ci sono Daniele, rientrato dai prestiti con Rennes e Cagliari, ​e il giovane ​classe 2002, che ha già esordito con i grandi. Uno degli ultimi due rischia però di fare la valigia, in prestito o a titolo definitivo.piace in Premier League, soprattutto all'Everton, per ​il rumeno ci sono sondaggi di Genoa, Empoli e Cagliari, che l'hanno chiesto in prestito, più il Crystal Palaceche lo voleva prima che, lo scorso aprile, rinnovasse fino al 2025. Proprio al momento della firma sul prolungamento la Juve gli aveva promesso il salto definitivo in prima squadra, ma difficilmente resterà a Torino con cinque compagni davanti.