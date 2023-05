Una nuova giornata dura in casa, e un’altra che si prospetta all’orizzonte. In attesa dell'udienza della Corte Federale d'Appello sul caso, ieri al club bianconero è stato notificato ilUn procedimento che riguarda le) sì atteso ma che la Juve si aspettava potesse arrivare dopo la pronuncia da parte della Corte d’Appello Federale. Il club non ha voluto commentare ma è chiamato a reagire e a rivedere le sue strategie.– La Juve ha pensato all'ipotesi patteggiamento in questa seconda indagine peranche prima di un'eventuale decisione della, così da dover sacrificare una sola stagione. In linea teorica comunquefino al momento in cui inizierà il processo (metà giugno).: la richiesta di una sostanziosa ammenda pecuniaria non ha convinto Chiné.– La Juve dunque attende il verdetto di, riservandosi la possibilità di. E in questo senso i tempi si allungherebbero ancor di più. Dopo lunedì il club sceglierà la strada da seguire, tenendosi sempre aperta l’ipotesi patteggiamento per questo secondo filone, quello che tira in ballo l’articolo dellaMacome in caso di accordo pre-deferimento– In questo senso, il tema principale sono le tempistiche e l'annoso tema. Il modo in cui verrà amministrato il processo plusvalenze andrà a influenzare anche quello sulla manovra stipendi. Tutto è quindi ancora legato alla sentenza capitale di lunedì., da via Allegri filtra che almeno il secondo grado di giudizio arriverà entro il 30 giugno, ovviamente non il terzo (quello del Collegio di Garanzia del Coni).(come da art.8 comma 2). Il rischio più grosso però resta un altro: ossia che non si esaurisca tutto in questa stagione,. E in tutto questo c’è semprein agguato che attende vigile le mosse della giustizia sportiva italiana. Ma che, se questa dovesse essere troppo lenta, è pronta ad intervenire di propria sponte.