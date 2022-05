Come migliorare la Juve? Risponde Massimiliano Allegri, direttamente in conferenza stampa, così: "Alla lunga abbiamo pagato numericamente infortuni traumatici, perché non avere Chiesa per sei mesi, Danilo per tre mesi, McKennie per tre mesi, Bonucci per due mesi...abbiamo pagato. Io vedo i miglioramenti, ripeto Vlahovic l'anno prossimo sarà migliore di quello che è ora, perché è giovane e sarà qui con una serenità diversa. Ritroveremo Chiesa, McKennie, abbiamo giocatori che possono crescere, come tutta la squadra, poi col mercato cercheremo di migliorare le mancanza di questa squadra"