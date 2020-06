Federico Bernardeschi vuole riprendersi la Juventus. Come si legge su Tuttosport, la valigia non era ancora pronta, ma adesso può anche aspettare perché il futuro non è necessariamente lontano da Torino. L'ex Fiorentina è ritornato dalla trasferta a Bologna con la convinzione che si è appropriato del proprio destino. Non gli garantisce automaticamente la conferma anche per la prossima stagione, però ha un certo peso specifico. Così il futuro non è necessariamente lontano da Torino e dalla Juventus, anche se in Europa il nome di Federico riscuote un certo successo ed è assai spendibile sul mercato. A gennaio il Barcellona era arrivato a un passo dallo scambio con Ivan Rakitic, da tempo Diego Simeone lo corteggia per portarlo nel suo Atletico Madrid. Al momento però la Liga non è nei suoi pensieri: preferirebbe sostuire l’estate mercatara con una collezione di Coppe, certo di potersi giocare la sua occasione per continuare a essere un elemento nel progetto juventino. Lui ci crede perché è profondamente legato al club bianconero con cui condivide la filosofia di vita. Ma nulla è scontato e l’ala destra della Nazionale cercherà di capire che cosa gli riserverà il destino e come potrà incanalarlo nella direzione che predilige. Se arrivasse l’offerta giusta probabilmente Fabio Paratici e Sarri lo lascerebbero comunque partire. Tuttavia, entrambi sono consapevoli del potenziale di Bernardeschi e dopo avere visto lo stesso giocatore che aveva stregato la Vecchia Signora, qualche remora potrebbe far breccia nelle loro scelte.