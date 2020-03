Sarrì si, Sarri no. I tifosi della Juventus si dividono tra chi vorrebbe confermare l'allenatore anche per la prossima stagione e chi vorrebbe vedere qualcun altro su quella panchina. “Dopo quasi un anno ancora non si vede il suo gioco” accusano questi ultimi, “Sì, ma è ancora in corsa per tutte le competizioni” replicano gli altri. A decidere sarà la dirigenza, e per il momento la linea del club è quella di andare avanti con Sarri. Il futuro dell’allenatore passerà anche dai risultati, bisogna vedere in che modo finirà questa stagione, se mai si vedrà una fine. L'allenatore ha un contratto di tre anni ma in questo momento è tutto stand by e parlare di futuro resta complicato.