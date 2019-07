Primo incontro. Rocco Commisso ha accolto con un abbaraccio Federico Chiesa, sceso dal pullman insieme alla squadra di Montella arrivata allo stadio di Chicago per la partita inaugurale dell'International Champions Cup contro il Chivas de Guadalajara. I due hanno poi assistito alla gara seduti uno accanto all'altro sugli spalti.



POST PARTITA - Dopo la gara, il presidente viola Commisso ha dichiarato: "Chiesa si è seduto vicino a me e abbiamo guardato mezza partita insieme. Federico è un bravissimo ragazzo, ma non abbiamo ancora parlato di niente. Come ho detto sin dal primo giorno, lui è un giocatore della Fiorentina e noi vogliamo tenerlo.Datemi tempo per il mercato, voglio creare una famiglia. Oggi abbiamo vinto e giocato benissimo, si vede che i ragazzi stanno lavorando forte"