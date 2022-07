Un gol, bellissimo, per decidere la gara contro il Chivas. Mattia Compagnon si sta ben disimpegnando agli ordini di Massimiliano Allegri. Ecco una sua dichiarazione al canale Twitch della Juventus: Essere qui è un sogno. Di Maria e Pogba? Bravini (ride, ndr). Il momento decisivo con l’Under 23 sono stati i playoff sicuramente, ma non ho ancora sentito quel click nella mia carriera. Sono arrivati tanti messaggi questa notte, dalla mia famiglia e non solo»