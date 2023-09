Ripartire dalle certezze è sempre una buona strada verso il successo.lo aveva già fatto presente dalla scorsa primavera alla sua proprietà: lanon può prescindere da, il giocatore più importante per carisma, tecnica ed esperienza di tutto il reparto dei centrocampisti. Le parti avevano raggiunto un accordo ponte di una sola stagione con la promessa di tornare a confrontarsi nei mesi successivi. Una promessa che è diventata una vera missione per il nuovo direttore sportivo. Un passaggio non scontato che Cristiano Giuntoli vuole concretizzare il prima possibile. I primi rumours parlano di incontro fissato a novembre ma più verosimilmente sarà gennaio il mese giusto per arrivare agli accordi.Parlavamo di certezze e la Juve ne sta riabbracciando una: Federico Chiesa. Due gol nelle prime tre partite, il nuovo ruolo che lo vede più vicino alla porta. Anche in questo caso Max Allegri spinge per il rinnovo che sarebbe poi la soluzione ideale anche per la Juve. Il nazionale azzurro ha un contratto in scadenza nel 2025, così vicina da rendere il club meno forte anche sul mercato.Le sensazioni sono positive ma anche in questo caso bisogna attendere l’anno nuovo. I tifosi bianconeri ora sperano che sotto l’albero di Natale ci siano due regali: i rinnovi di Chiesa e Rabiot.