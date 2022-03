Una stagione assolutamente da dimenticare per. Sono molte le partite in cui verrà ricordato più per i suoi errori grossolani che per le sue prestazioni. Il brasiliano è destinato a lasciare ladopo sette anni, una scelta maturata nei mesi scorsi e che ora è diventata definitiva.Nei prossimi giorni è previsto un confronto con il suo entourage per delineare una strategia che possa accontentare tutti.Cherubini e i suoi collaboratori sono già al lavoro per trovare un sostituto all’altezza del ‘primo’ Alex Sandro.è il nome in cima alla lista, i buoni rapporti con il suo agentepotrebbero favorire il buon esito della trattativa. Ma attenzione a un vecchio pallino: si tratta di, protagonista di un’ottima stagione con il Lione. La Juventus ha aperto un dialogo con gli agenti del terzino della Nazionale, una pista da tenere in grande considerazione.che intende tramutare il prestito in una cessione a titolo definitivo.