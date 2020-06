Il piatto è servito. Se quest’anno Sarri non ha avuto la mediana adatta per esprimere al meglio il suo credo calcistico, la dirigenza bianconera sta cercando di accontentarlo. Ecco il primo colpo, battuto due mesi prima dall’inizio ufficiale del calciomercato:. Tatticamente, è una sicurezza: ha fatto scuola nel Barcellona, affianco a Messi, Busquets, Rakitic e compagni, ha comee si è guadagnato in breve tempo un posto da titolare anche nel Brasile. I presupposti ci sono, Sarri avrà il suo metronomo, che non si colloca in cabina di regia, ma che da una posizione defilata, da mezzala, detta i tempi di gioco, verticalizza e accelera il ritmo grazie ad una visione periferica fuori dal comune.