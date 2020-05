Arthur ha detto che non si muove. Ma il Barcellona non allenterà la propria strategia di uscita per il brasiliano. Di definitivo c'è poco o nulla a fine maggio, i blaugrana lo sanno e insistono. Mentre la Juve aspetta. Perché per lasciare andare Miralem Pjanic in Catalunya sarà sempre necessario l'inserimento del centrocampista brasiliano. Quindi la trattativa non è saltata ma è in stand-by.