La Juventus spesso e volentieri quest'anno ha sofferto per numerose defezioni, soprattutto nel reparto arretrato. Ma ora che Merih Demiral e Leonardo Bonucci si sono messi alle spalle il Covid-19 Andrea Pirlo ha a disposizione tutto il pacchetto difensivo. L'unica assenza in organico è infatti quella di Federico Bernardeschi, ancora alle prese con il coronavirus. Quindi per il match contro l'Atalanta in programma domenica pomeriggio l'allenatore della Juve può contare su tutti i quattro centrali: Bonucci e Demiral si aggiungono a Matthijs De Ligt e Giorgio Chiellini.