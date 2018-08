Quest'anno più che mai Villar Perosa è stata invasa dai tifosi della Juventus, curiosi di vedere per la prima volta Cristiano Ronaldo con la maglia bianconera.Allegriai quali si è aggiunto anche Cuadrado che è stato subito schierato come terzino destro.Un'altra indicazione è arrivata anche per ciò che riguarda le gerarchie nello spogliatoio. Occhio per esempio alla fascia da capitano che alla mezz'ora, quando Chiellini è uscito dal campo, ha cambiato padrone finendo sul braccio di Dybala invece che su quello di Bonucci.