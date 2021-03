Tra la Juve e Dybala resiste un punto di 'freddezza'. Come racconta Gazzetta, infatti, due estati fa i bianconeri lo avrebbero scambiato volentieri per Lukaku con il Manchester United. Ed è probabile che in questi mesi si torni sul punto. Per il quotidiano, "Paulo non è decisivo in Europa da troppo tempo - nelle partite a eliminazione diretta, dal gol al Tottenham del 2018 - in questo campionato ha fatto solo 2 gol e in generale ha sofferto l'arrivo di Cristiano Ronaldo".