Dopo la tre giorni di coppe europee, torna la, con la decima giornata.Quello che si disputa domani è ilnumero 202 in gare ufficiali (il 151esimo in Serie A). Nei 201 precedenti, il bilancio è di 89 vittorie della Juve, 56 pareggi e 56 successi del Torino. I bianconeri hanno segnato 300 gol, i granata 238. Nelle ultime cinque giornate di questo campionato la squadra di, quarta in classifica con 17 punti, ha alternato successi casalinghi a pareggi esterni. I granata diinvece sono 18esimi con 6 punti e arrivano da due pareggi, due sconfitte e un solo successo nelle ultime cinque giornate. Senza Morata squalificato, f, cercare di proseguire la striscia positiva casalinga della Juve nei derby (il Torino non vince in casa dei rivali dal 1995). Sulla carta,per la vittoria, ma il derby è sempre una partita dalle mille insidie.Dopo il bel successo contro il Sassuolo nel turno precedente di Serie A e la vittoria in Champions in casa del Borussia Monchengladbach,dell'ex nerazzurro. L'Inter, seconda in classifica con 18 punti, nelle ultime cinque partite ha conquistato tre vittorie e due pareggi e vuole continuare la sua striscia positiva. Il Bologna invece è decimo con 12 punti e ha uno score, negli ultimi cinque turni, di tre successi e due sconfitte., infortunato).nel pronostico, ma attenzione ai felsinei che negli ultimi anni hanno sempre fatto bene a Milano (il 5 luglio, nell'ultimo match, Inter-Bologna 1-2).Dopo la sconfitta interna con l'Inter,(terzo in classifica con 18 punti),(sesta con 17 punti). Quella fra giallorossi e neroverdi è dunque una partita d'alta classifica fra le due squadre che, insieme a Milan e Napoli, hanno fatto vedere le cose migliori quest'anno nel massimo campionato. Da una partee dall'altrapromettono gol e spettacolo. Per la Roma, nelle ultime cinque giornate, tre vittorie, un pareggio e una sconfitta (l'ultima, con il Napoli), per il Sassuolo due successi, due pareggi e un KO. Pronostico? Partita da 'tripla', ma diciamo chepotrebbe essere il risultato più probabile., 23 punti a +5 sulle più immediate inseguitrici,, undicesima in classifica con 11 punti. Per i rossoneri, unica squadra ancora imbattuta in Serie A insieme alla Juventus, tre vittorie e due pareggi nelle ultime cinque gare, per i blucerchiati, una sola vittoria, due sconfitte e due pareggi., supportato da Brahim Diaz a Calhanoglu, per scardinare la difesa dellain occasione dei 120 anni della Società Ginnastica Andrea Doria, una delle due società dalla cui fusione nacque il club oggi presieduto da Massimo Ferrero.