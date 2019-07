'Higuain, in Italia, giocherà solo nella Juve'. Nicolas è il fratello di Gonzalo, di cognome fanno Higuain. Una famiglia sotto la luce dei riflettori, oggi più di ieri. Il mercato chiama, lo fa forte. Con la Juve che resta sull'idea di voler cedere il giocatore e il Pipita che invece di mollare il bianconero proprio non ha intenzione. Gonzalo non fa più parte del progetto bianconero, come ricorda il Corriere dello Sport. E la Roma resta sullo sfondo, dopo la prima offerta del West Ham e i sondaggi dalla Cina. La Juve e Higuain si stanno parlando, c'è serenità tra le parti e questo fa bene all'ambiente e pure al Pipa.