Dai numeri non si scappa., che in questi anni sta collezionando non solo vittorie. No, perché oltre ai traguardi finali, ci sono momenti in una stagione in cui si fanno i conti con se stessi: e guardare fuori dal finestrino, per i bianconeri, vuol dire specchiarsi nei propri record. Che alla fine son quelli, gli attimi che rendono unico un viaggio.