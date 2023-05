La Lazio ha perso col Milan. E il secondo posto può tornare di proprietà della Juventus. L'Inter ha battuto la Roma. E il quarto posto rischia di allontanarsi nuovamente per l'Atalanta. Fare calcoli quindi non è possibile per nessuno in questo terzo spareggio-Champions in programma in questa giornata. Guardando in casa Juve, la sfida alla banda Gasp arriva in un momento che vede i bianconeri ormai al limite dello stress psico-fisico: è la partita numero undici dopo la sosta, il ritmo di un match ogni tre giorni proseguirà praticamente fino al termine della stagione. Allora Max Allegri è costretto a cambiare, ancora, per gestire una rosa inevitabilmente stanca sotto ogni punto di vista. Rispetto alla partita vinta con il Lecce ci sarà quindi un'altra Juve, con un filo conduttore rappresentato sostanzialmente dalla coppia Di Maria-Vlahovic là davanti, nonostante sia Milik che Chiesa scalpitino per un rubargli una maglia da titolare con Kean ben più indietro. E poi? In difesa si rivedrà il trio brasiliano, a centrocampo tornano i titolarissimi. Con una sola possibile sorpresa nello scacchiere che ad oggi può essere quello tipo della Juve reale: a sinistra può arrivare la grande occasione per Iling-Junior.



PROBABILE FORMAZIONE - Questa la Juve provata alla vigilia.



Juventus (3-5-2): Szczesny; Danilo, Bremer, Alex Sandro; Cuadrado, Fagioli, Locatelli, Rabiot, Iling-Junior; Di Maria, Vlahovic. All. Allegri.

A disposizione: Perin, Pinsoglio, Rugani, Bonucci, Gatti, Kostic, Barbieri, Miretti, Pogba, Chiesa, Kean, Milik, Soulé.



Indisponibili: De Sciglio, Kaio Jorge.

Squalificato: Paredes.

Diffidati: Danilo, Cuadrado.