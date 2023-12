Il giallo è arrivato. E Manuel Locatelli dovrà saltare la partita di campionato con la Salernitana. Al suo posto? Via libera ad Hans Nicolussi Caviglia, il vice Locatelli alla Juve è lui in questa fase della stagione. Poi dopo la doppia sfida tra Coppa Italia e Serie A alla sua ex squadra, Nicolussi Caviglia potrebbe pure andare di nuovo via.