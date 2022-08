. I medici, professor Sonnery Cotet in testa, glielo avevano consigliato, il “paramedico” no. O meglio il suo fisioterapista personale, da molti definito un guru, quello con l’ultima parola sul fisico del giocatore.: il giocatore ha giocato poco e probabilmente ciò dipende dalle scelte conservative fisioterapiche che però non arrivano là dove arriva la chirurgia. Alla Juve sapevano che Pogba si portava dietro il problema al ginocchio?