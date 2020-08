. Serataccia davanti alla televisione senza neppure il provvidenziale medicamento dello sfogo urlato per educazione verso i vicini del condominio. Tra una sigaretta e l’altra, in attesa che accada ciò che non può succedere,che ancora oggi brucia e fa male malgrado siano trascorsi trent’anni. Le similitudini, se non proprio la sovrapposizione, sono inevitabili.E’ la sera 19 aprile e ladi Gigiospita ilper dare un senso europeo alla sua fallimentare stagione in campionato. Per riuscirci dovrebbe vincere con due gol di scarto sui catalani. Occorrerebbe l’impresa, insomma. Nel secondo tempo, sono trascorsi quindici minuti, Robertocalcia una punizione a modo suo, cioè divina. E’ il gol che permette ai bianconeri di sperare e al popolo juventino, scatenato sugli spalti, di sognare. Mezz’ora da Forte Apache. Non servirà, purtroppo, e alla fine il “divin codino” stramazzerà in ginocchio da solo a centrocampo sfinito e deluso con tutto il pubblico in piedi ad applaudirlo.. Eppure tutti i giocatori avevano ricevuto l’onore delle armi anche da parte degli avversari.Ciò che non è avvenuto ieri notte perché, contro ildel “cholista”, la squadra di Maurizionon ha saputo meritarsi neppure il tributo che spetta di diritto a coloro che, pure sconfitti, escono a testa alta e con la consapevolezza di aver dato in campo tutto ciò che possedevano mentalmente e fisicamente. Lo stessoo, unico mattatore che ha tentato di trascinare i compagni andando a fare talvolta anche il difensore, non è riuscito a infiammare i cuori come aveva fattoquella sera. Identico finale di stagione, dunque, partorito da un inizio che ha molti punti in comune con quello del passato.Anche allora la nuova dirigenza bianconera aveva deciso di rivoluzionare gli schemi vincenti del trapattonismo prima e quelli disuccessivamente affidandosi alla filosofia tutta spettacolo e champagne del tecnico che veniva considerato il nuovo profeta del calcio. Un poco ciò che è accaduto nuovamente con l’ingaggio di Maurizioil cui pensiero strategico e tattico avrebbe dovuto fare della Juventus un godimento celestiale. Evidentemente ceri cambi di rotta ideologici non portano bene alla società bianconera come insegnano le esperienze fatte cone ora conE adesso? Sarri, da buon professionista, ieri sera ha invocato la forza burocratica del contratto. Ma anche lui, al di là delle parole, era consapevole del fatto che si trattava soltanto di un pezzo di carta il quale nel calcio conta meno di zero. E così è stato, con l'esonero ufficializzato oggi.. Agnelli, il presidente, ha detto che la dirigenza è intoccabile. Eppure fu proprioa obbligare Andrea a licenziare Allegri, così come fu Paratici a spingere per il congedo die un mercato a dir poco fantasioso. Agnelli dovrà tenerne conto e possibilmente agire di conseguenza.Quello diche ha vinto manco una Coppa del Nonno. Quello diche, dopo un avvio brillante, si è smarrito nella nebbia. Quello diche caratterialmente non sembra essere il massimo. Quello di Simoneche perè un totem inavvicinabile. Infine anche quello di Gasperini il quale, abilissimo con i giovani, ha mai lavorato per davvero con i mostri sacri. La scelta non sarà facile, ma nevralgica.