Archiviata la sconfitta contro l’Inter che sembra aver spento le ultime speranze scudetto,L’idea è quella di ringiovanire la rosa con elementi che già conoscono bene il campionato italiano.Già campione del Sudamerica la scorsa estate da protagonista con la Seleccion, sta vivendo la stagione della definitiva consacrazione con la maglia dell’Udinese: 6 gol e tre assist in campionato per uno dei migliori terzini destri dei 5 principali campionati europei. Tanto che le sue prestazioni hanno attirato il forte interesse anche dell’Atletico Madrid del Cholo Simeone.l’ex Boca Juniors, sa di avere tra le mani un talento in fase di decollo da poter vendere al miglior offerente. I Pozzo, nonostante gli ottimi rapporti sia con la Juventus che con l’Atletico Madrid, non intendono fare sconti:Nahuel, dopo aver sfiorato l’Inter la scorsa estate, si sente pronto per il grande salto in una big.