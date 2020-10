Non c’è solo la Juventus su Sergio Ramos, in scadenza di contratto con il Real Madrid, con un rinnovo che tarda ad arrivare. Come scrivono in Spagna, sul capitano delle Merengues, decisivo nel Clasico con il Barcellona, c’è il forte interesse dell’Arsenal. Sergio Ramos non ha mai nascosto il sogno di giocare, un giorno, in Premier League.