Sunon c'è solo la Juve. Come per Golovin, l'avversario è il Chelsea. I Blues, riporta Goal.com, sono pronti a ricevere l'assalto del PSG per Kanté (offerta di oltre 100 milioni) e potrebbero ripiegare sul centrocampista parigino, in uscita. Magari inserendolo proprio nell'operazione.