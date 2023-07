Stando a quanto riferito dal quotidiano Sport, l'Atletico Madrid vuole rinforzare attacco e centrocampo e sta guardando proprio in casa Barcellona: Ferran Torres per il reparto offensivo, Franck Kessié per la mediana, entrambi in uscita. Sull'ex Milan c'è anche la Juventus, ma l'ostacolo per i Colchoneros è l'elevato ingaggio da 7 milioni di euro netti a stagione.