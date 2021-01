Giovanni Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo, parla a Sportitalia di Manuel Locatelli, oggetto del desiderio della Juventus e cercato, secondo la stampa inglese, dal Manchester City: "È stato l’investimento più importante della società. Non vi nego che anche due giorni fa abbiamo ricevuto una proposta da un importante club straniero, ma a gennaio non si muove".



SU SCAMACCA - "​Scamacca è di nostra proprietà, è giovane. Pensavamo di mandarlo a giocare. È richiesto da più società, non c’è solo la Juve. Stasera incontreremo Paratici, ma è ancora lunga. Non c’è tanta possibilità in questo momento nel fare investimenti, visto l’attuale momento. Scamacca ha tante possibilità di andare in altri club, anche stranieri, non solo la Juventus".