- dopo la positività al controllo anti-doping riscontrata in occasione della partita contro l’Udinese dello scorso 20 agosto e comunicate ufficialmente l’11 settembre -. Ora Pogba avrà una settimana di tempo per presentare le proprie memorie difensive, prima di conoscere le tempistiche della squalifica alla quale rischia di andare incontro.della sostanza incriminataIn caso di squalifica per un periodo di tempo prolungato, non è da escludere che la stessa Juventus possa prendere in considerazione l'ipotesi di risolvere unilateralmente ed anticipatamente il contratto in essere fino al 30 giugno 2026.- Dal giorno del suo ritorno alla Juve, nell'estate 2022,: a causa dei ripetuti problemi fisici e degli errori di valutazione circa i tempi dell'operazione al ginocchio del 5 settembre di un anno fa, il giocatore francesetra campionato, Europa League e Coppa Italia e che nel principio di questa aveva fatto in tempo a mettere in fila 52 minuti spalmati su due gare. Ora questo spiacevole contrattempo legato alla positività dal doping che potrebbe anche mettere una parola fine sulla sua seconda avventura in bianconero.