Sami Khedira è rientrato a Torino, dove nella giornata di oggi ha iniziato i test clinici dopo l'operazione effettuata lo scorso 20 febbraio per risolvere un'aritmia atriale. I controlli a cui si sottoporrà il centrocampista tedesco della Juventus andranno avanti ancora per qualche giorno: come riporta ilBiancoNero.com, filtrano conferme sui tempi di recupero, stimati in circa un mese dal giorno dell'intervento.