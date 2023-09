Lavista a Reggio Emilia al Mapei Stadium contro il Sassuolo è stata troppo brutta per essere quella che tutti si aspettano. Tutti a partire dal proprio allenatore, dalla dirigenza capitanata dae soprattutto dai tifosi, delusi non solo dal risultato, i 4 gol presi sono un'enormità, ma anche dagli atteggiamenti dei giocatori in campo. Per questo nella mattinata di ieri è andato in scena un confronto più unico che raro per le ultime due annate alla Continassa con società e allenatore schierati, come riportato da Tuttosport e La Stampa,Più unico che raro perché negli ultimi anni,Un dirigente che, a differenza magari di quanto c'è nel background di Francesco, conosca e abbia vissuto il campo da calcio più che gli ambienti finanziari.era ancora troppo giovane e, seppur bravo, la promozione dalla NextGen alla prima squadra non consentiva a lui di avere. E il CFO ha scelto di supportare Allegri in questa "ramanzina" con la volontà di uscire subito dalla mini crisi che si è aperta al Mapei Stadium.è stato il leit motif del confronto anche se è stato inevitabile sottolineare come gliabbiano condizionato il risultato. Le papere dinon sono tollerabili in una squadra che "normalmente" deve affrontare una gara a settimana. Non sono piaciuti neanche gli atteggiamenticon soprattutto il primo che, a Sassuolo, sembrava tornato nel tunnel della frenesia di un anno fa dove più vuol fare e più sbaglia. La settimana tipo, tra l'altro questa volta non ci sarà. Martedì si riparte subito con il Lecce e servirà. La Juve non può più permettersi cali.