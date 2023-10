Tra i meriti di Allegri c’è quello di aver recuperato - soprattutto mentalmente - Adrien Rabiot. Nell'estate 2022 era tutto fatto col Manchester United, se la mamma/agente Veronique avesse trovato l’accordo sull’ingaggio oggi giocherebbe in Inghilterra. Invece no, è lì al centro del progetto bianconero. E presto può arrivare un nuovo rinnovo.



CONTATTI AVVIATI - Oggi Veronique ha fatto visita alla Continassa, formalmente per una visita di cortesia - ed effettivamente va spesso prima delle partite - in occasione della quale però potrebbe esserci stato qualche discorso legato al contratto. I dialoghi per il rinnovo sono stati avviati, la trattativa entrerà nel vivo quando la squadra di Allegri avrà consolidato la consapevolezza di tornare in Champions League; la speranza della società, quindi, è che nei prossimi mesi si possano approfondire i discorsi per una permanenza di Rabiot in bianconero.



L'APERTURA - Dopo il rinnovo annuale dell'anno scorso con la scadenza allungata a giugno prossimo, l'idea del club è quello di trovare un accordo per un prolungamento che sia di almeno due o tre anni. Lato giocatore c'è apertura a discuterne e la priorità verrà data alla Juve con la quale Rabiot sta giocando la sua quinta stagione. Sullo sfondo alcuni club di Premier League pronti a inserirsi se la situazione dovesse complicarsi. Al momento però il clima è tranquillo e i primi contatti per il rinnovo sono stati portati avanti in grande serenità. Giuntoli ha iniziato l'operazione Rabiot, la Juve lavora per blindarlo.