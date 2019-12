La Ligue 1 resta uno dei campionati monitorati con particolare attenzione da Fabio Paratici e la sua rete di osservatori. E il Tolosa si conferma squadra pronta a lanciare nel calcio dei grandi talenti ancora giovanissimi. Già in passato la Juve ha trattato a lungo, provando a ingaggiare prima Alban Lafont poi Jean-Clair Todibo: niente di fatto. Ora i bianconeri ci riprovano, nel mirino c'è Mathieu Goncalves.



CHI E' – Classe 2001, difensore centrale naturale che in prima squadra ha giocato anche da terzino sinistro, Goncalves è riuscito in questa stagione a collezionare quattro presenze in Ligue 1 e una in Coppa di Francia. Da sempre nel giro delle nazionali giovanili francesi, la Juve lo segue da diversi tempo e ora che lo ha visto all'opera nel calcio dei grandi ha deciso di spingere il piede sull'acceleratore.



LA SITUAZIONE – Anche perché il suo primo contratto da professionista scadrà il 30 giugno 2021, con tanti contatti avviati in giro per l'Europa, il suo entourage ha comunicato al Tolosa di avere l'intenzione di sondare il mercato con attenzione. C'è il Liverpool ad aver mosso passi concreti, principale avversaria della Juve ma non l'unica. E i bianconeri spingono: negli scorsi giorni un incontro con la dirigenza del Tolosa è servito per iniziare la trattativa, base d'asta 5 milioni ma la sensazione è che il muro dei 10 milioni verrà abbattuto facilmente tra un rilancio e l'altro. Il Liverpool fa paura, la Juve c'è. La corsa a Goncalves è iniziata.