. Già nella passata stagione, infatti, l'attuale allenatore della Lazio fu uno dei profili valutati dalla dirigenza bianconera, che poi optò per la totale rivoluzione basata sul bel gioco di Sarri. Un gioco che non si è (quasi) mai visto all'interno di una stagione anomala e difficile, terminata ieri con la bruciante eliminazione in Champions League ai danni del Lione.: in questi giorni, infatti, il tecnico si trova a Roma, dove lunedì diventerà padre per la terza volta. Claudio Lotito, invece, si sta godendo alcuni giorni di vacanza tra località di mare e Cortina d'Ampezzo. Una Cortina che dista soli 34 chilometri da Auronzo di Cadore, dove la Lazio si recherà dal 23 agosto per il consueto ritiro estivo. La stagione, in realtà, partirà poco prima: il 20 agosto, a Formello, sono previsti raduno e primi test fisici.. Il tecnico ha dato il suo ok per il colpo David Silva e ha chiesto un laterale come Fares. Ma la permanenza a Roma non è ancora certa.Da Torino, infatti, sono (ri)partiti i contatti con la dirigenza della Juve.. Ma non sarà facile, anzi. Liberare Inzaghi in direzione Torino sarebbe un atto di inferiorità verso una big del nostro calcio: serve un segnale netto, un messaggio forte che dia seguito a una stagione in cui Immobile e compagni hanno lottato a lungo proprio con i bianconeri per lo scudetto.. Ore decisive, l'asse Torino-Roma si scalda. E la Juve osserva...