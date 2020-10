Dopo un periodo di stand by, la Juve ha ricominciato a parlare del rinnovo di Paulo Dybala. L'ultimo contatto tra il club bianconero e l'agente del giocatore Antun risale a domenica scorsa, ma per il momento non è stato ancora fissato un nuovo appuntamento. L'attuale contratto di Dybala scade nel 2022 ma i tempi per il prolungamento sembrano sempre più dilatati.