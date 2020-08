Come racconta Tuttosport, continuano i contatti tra la Juventus e Mino Raiola per Moise Kean. Il super agente è al lavoro per riportare l'attaccante piemontese a casa, dov'è cresciuto e dove ha debuttato nel grande calcio. Al momento, Moise si trova a Coverciano: è stato infatti convocato da Roberto Mancini per queste prime sfide di Nations League (la prima contro la Bosnia). L'idea dei bianconeri è quella di farlo tornare a Torino in prestito.