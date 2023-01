Nell'ultimo giorno della presidenza di Andrea Agnelli, la Juventus si muove sul mercato. Aspettando di chiudere alcune cessioni, i bianconeri stanno lavorando per rinforzare le fasce. Il profilo che piace di più a destra è quello di Ivan Frasneda, classe 2004 del Valladolid sul quale ci sono anche altri club. Nella giornata di oggi è previsto un contatto tra gli agenti del giocatore e la Juventus, che vuole anticipare la concorrenza per questo talento spagnolo che ha totalizzato 11 presenze stagionali tra campionato e coppa.



Sempre titolare col Valladolid, ha attirato l'attenzione della Juventus ma anche di Newcastle e Arsenal. La valutazione del giocatore si aggira intorno ai 15 milioni di euro e ha una clausola rescissoria di 30, ci aveva pensato anche il Milan ma la pista rossonera è decisamente più fredda rispetto a quella che può portare alla Juve. Primi contatti già programmati, l'obiettivo è strappare il sì del giocatore per poi sedersi a trattare col Valladolid. Fresneda nel mirino della Juve, un esterno destro per volare più forte.