Quello tra Paulo Dybala e la Juventus è un matrimonio che ha seriamente rischiato di interrompersi nella scorsa estate. Le voci da Manchester sponda United, quelle su Tottenham, Paris Saint Germain e Atletico Madrid, unite alla necessità di fare cassa, stavano per portare la Joya lontana da Torino. Le cose sono cambiate successivamente e l'argentino ha finito per essere sempre più centrale e sempre più protagonista nelle scelte di Sarri, tanto che il club bianconero studia ora la strategia per blindarlo ancora a lungo.



MISTER 10 MILIONI - Secondo Tuttosport, nei mesi scorsi sono stati frequenti i contatti con Jorge Antun, la persona che cura gli interessi di Dybala, e l'idea è di vedersi a marzo - dopo il ritorno degli ottavi di finale di Champions League - per iniziare a impostare il possibile rinnovo del contratto che scade nel 2022 fino a giugno 2025. Con un ulteriore adeguamento al rialzo dell'ingaggio: oggi il numero 10 percepisce 7 milioni di euro a stagione e la sua richiesta potrebbe avvicinarsi ai 10.