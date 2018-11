C'è una Juve che aspetta di capire se e come muoversi sul mercato di gennaio. E ce n'è un'altra che sa di dover agire in tempo per evitare che il progetto per cui ha combattuto per anni possa trasformarsi in un flop epocale: è la Juventus Under 23. Aspettando la reazione contro la Pistoiese, partita dalla quale potrebbe dipendere il futuro di Mauro Zironelli dopo cinque sconfitte consecutive, i bianconeri sanno già che cambieranno parecchio tra qualche settimane. Il primo rinforzo potrebbe rispondere al nome di Filippo Melegoni, uno dei giovani di maggior prospettiva sull'intero panorama nazionale. Il centrocampista classe '99 di proprietà dell'Atalanta, infatti, è in cima alla lista dei talenti che possono fare al caso dell'Under 23 nell'immediato e della Juve in futuro: chiuso nel Pescara, dove si trova attualmente in prestito, aderirebbe con entusiasmo al progetto della squadra riserve bianconera. Con una vista importante nella Juve dei fenomeni, soprattutto a centrocampo qualche spiraglio per una collaborazione intensa agli ordini di Max Allegri è infatti più che probabile.



LA SITUAZIONE – Ottimi i rapporti della Juve sia con l'Atalanta che con il Pescara, club che dovrebbe accettare di interrompere l'attuale accordo di prestito per agevolarne il passaggio in bianconero. Ma le sole due presenze (in avvio di campionato) rappresentano un argomento sufficiente per consentire a Melegoni di tentare una nuova avventura. Contatti avviati, strategia da definire, possibile che la quadra possa essere trovata grazie a un prestito con opzione di riscatto in favore della Juve: per quello c'è tempo. Intanto la coppia Paratici-Cherubini si è messa al lavoro, Melegoni può essere il primo colpo di gennaio.



@NicolaBalice