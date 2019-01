L'esonero di Mourinho al Manchester United ha allontanato il ritorno di, così i bianconeri hanno già prenotato, in scadenza di contratto a giugno con l'Arsenal. Che però chiede troppi soldi per lasciar partire subito il gallese, destinato a raggiungere Torino da svincolato la prossima estate. Quando in bianconero possono arrivare altri colpi per il reparto nevralgico., in rotta con l'allenatore Solari al Real Madrid. Intanto il ds: in Italia occhi sudel Brescia e all'estero contatti per il francesedel Lione.In uscita, sempre in vista della prossima stagione, vanno monitorate con attenzione le situazioni diGIOCA A FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su