Aspettando di sapere quanto dovrà stare fuori Paul Pogba, continuano i movimenti in uscita nel centrocampo della Juventus. Dopo la rescissione contrattuale di Aaron Ramsey e i contatti tra il Valencia e i bianconeri per Arthur, ci sono aggiornamenti anche riguardo Adrien Rabiot. Il francese, nonostante la concreta possibilità che Pogba rimanga fuori a lungo, continua ad essere sul mercato. La dirigenza bianconera chiede 15/20 milioni per lasciare partire Rabiot che intanto, è rimasto a Torino saltando la tournée negli Stati Uniti per motivi personali. In queste ultime ore si è fatto avanti il Monaco, che ha già registrato le richieste (esose) sull'eventuale ingaggio fatte pervenire dalla madre-agente Veronique.



IL FATTORE CHAMPIONS - Una trattativa ancora non entrata nel vivo ma che potrebbe accendersi se il Monaco dovesse riuscire a qualificarsi in Champions League. Il club monegasco dovrà infatti affrontare nelle qualificazioni il PSV Eindhoven e nel caso riuscisse a passare, avrà successivamente l'ultimo turno playoff per accedere ai gironi di Champions. Se così fosse, il Monaco avrebbe le risorse economiche per poter ingaggiare Adrien che guadagna 7 milioni netti all'anno e in più garantirebbe al giocatore della Juve di partecipare ancora nella più importante competizione europea. Dopo le indiscrezioni su un possibile ritorno al Psg, che Rabiot gradirebbe, nuova possibilità per il 27enne di tornare in Ligue 1.